Caltanissetta. Il Comando Provinciale Carabinieri celebra la Virgo Fidelis

Nella giornata odierna, i Carabinieri hanno celebrato la propria Patrona, la Virgo Fidelis, con una messa officiata da S.E. il Vescovo Monsignor Mario Russotto nell’Abbazia del Santo Spirito di Caltanissetta, a cui hanno partecipato le Autorità locali insieme a una nutrita rappresentanza di Carabinieri in servizio presso i Reparti del Comando Provinciale, di Carabinieri in congedo e di familiari dei caduti dell’Arma.

La Virgo Fidelis è stata proclamata Patrona dell’Arma dei Carabinieri nel 1949 su volere del Papa Pio XII, fissandone la ricorrenza il 21 novembre, data in cui la cristianità celebra la Presentazione della Beta Vergine Maria al Tempio.

Con la Virgo Fidelis ricorre anche l’83° Anniversario dell’eroica difesa del caposaldo di Culqualber da parte del 1° Battaglione e Zaptiè mobilitato, che proprio il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa, fatto d’armi per cui fu conferita alla Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’Oro al Valore Militare.

Oggi si celebra anche la “Giornata dell’Orfano”, per la cui assistenza nel percorso di studi l’Arma ha istituito l’ONAOMAC.

Nel corso dell’omelia il Vescovo si è particolarmente soffermato sul valore della fedeltà, presente anche nel motto araldico dell’Arma dei Carabinieri “Nei secoli fedele,” valore che, come ha evidenziato il Comandante Provinciale Col. Alessandro Mucci al termine della celebrazione eucaristica, deve ispirare il quotidiano operare di ogni Carabiniere.