Best Fifa Awards, in lizza Ancelotti, Donnarumma e Dimarco

ROMA (ITALPRESS) – La Fifa ha annunciato la rosa dei finalisti per i Best Fifa Football Awards 2024, che premieranno le stelle di un altro anno di calcio maschile e femminile, sia per club che per nazionali. Sono in nomination per il premio come miglior giocatore Fifa Dani Carvajal (Spagna, Real Madrid), Erling Haaland (Norvegia, Manchester City), Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid), Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen), Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid), Kylian Mbappè (Francia, Paris Saint-Germain/Real Madrid), Lamine Yamal (Spagna, Barcellona), Lionel Messi (Argentina, Inter Miami), Rodri (Spagna, Manchester City), Toni Kroos (Germania, Real Madrid, ritirato), Vinicius Jr. (Brasile, Real Madrid). In campo femminile, sono in lizza come miglior giocatrice Fifa Aitana Bonmatì (Spagna, Barcellona), Barbra Banda (Zambia, Shanghai Shengli/Orlando Pride), Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcellona), Keira Walsh (Inghilterra, Barcellona), Khadija Shaw (Giamaica, Manchester City), Lauren Hemp (Inghilterra, Manchester City), Lindsey Horan (Stati Uniti, Lione), Lucy Bronze (Inghilterra, Barcellona/Chelsea), Mallory Swanson (Stati Uniti, Chicago Red Stars), Mariona Caldentey (Spagna, Barcellona/Arsenal), Naomi Girma (Stati Uniti, San Diego Wave), Ona Batlle (Spagna, Barcellona), Salma Paralluelo (Spagna, Barcellona), Sophia Smith (Stati Uniti, Portland Thorns), Tabitha Chawinga (Malawi, Paris Saint-Germain/Lione), Trinity Rodman (Stati Uniti, Washington Spirit). Candidati per il premio come miglior allenatore di calcio maschile Fifa: Carlo Ancelotti (Italia, Real Madrid), Lionel Scaloni (Argentina, nazionale argentina), Luis de la Fuente (Spagna, nazionale spagnola), Pep Guardiola (Spagna, Manchester City), Xabi Alonso (Spagna, Bayer Leverkusen). Miglior tecnico per il calcio femminile: Arthur Elias (Brasile, nazionale brasiliana), Elena Sadiku (Svezia, Celtic), Emma Hayes (Inghilterra, Chelsea/Stati Uniti), Futoshi Ikeda (Giappone, nazionale giapponese), Gareth Taylor (Inghilterra, Manchester City), Jonatan Giràldez (Spagna, Barcellona/Washington Spirit), Sandrine Soubeyrand (Francia, Paris FC), Sonia Bompastor (Francia, Lione/Chelsea). In nomination come miglior portiere Fifa: Andriy Lunin (Ucraina, Real Madrid), David Raya (Spagna, Arsenal), Ederson (Brasile, Manchester City), Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa), Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain), Mike Maignan (Francia, Milan), Unai Simon (Spagna, Athletic Club). Miglior portiere femminile: Alyssa Naeher (Stati Uniti, Chicago Red Stars), Ann-Katrin Berger (Germania, Chelsea/NJ/NY Gotham), Ayaka Yamashita (Giappone, INAC Kobe Leonessa/Manchester City), Cata Coll (Spagna, Barcellona), Mary Earps (Inghilterra, Manchester United/Paris Saint-Germain). Tra i candidati del Premio Fifa Puskas per il gol più bello il difensore dell’Inter Federico Dimarco per la rete nel match con il Frosinone del 12 novembre 2023; al femminile (Fifa Marta Award, una novità) è in nomination la laziale Giuseppina Moraca per la sua marcatura nella sfida di Serie B con il Bologna del 15 ottobre 2023. Su Fifa.com è dunque possibile votare in varie categorie di premi e in questa edizione i tifosi avranno un ruolo di primo piano nella scelta dei vincitori. La più grande novità riguarda la votazione dei Best Fifa Football Awards: i fan avranno l’opportunità di partecipare all’elezione del miglior undici maschile e femminile, scegliendda una lista di 77 candidati (22 difensori, 22 centrocampisti e 22 attaccanti, più undici portieri) e inserendoli in uno dei moduli tattici predefiniti, per formare la propria squadra. I voti dei tifosi avranno lo stesso peso di quelli di una giuria di esperti. Il termine per votare su Fifa.com scade alle 23:59 di martedì prossimo, 10 dicembre.

