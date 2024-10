Università Kore di Enna: inaugurato nuovo polo didattico della Scuola di Medicina all’Umberto I

Università Kore, nuovo polo didattico della scuola di Medicina inaugurato all’interno dell’ospedale Umberto I di Enna. «La realizzazione di questa struttura- ha aggiunto il governatore- si inserisce all’interno di un tema più ampio, l’accesso libero alla facoltà di Medicina voluto fortemente dal ministro Anna Maria Bernini, che condivido pienamente: sul numero chiuso stiamo pagando le conseguenze della programmazione sbagliata effettuata in passato, perché la carenza di medici in Sicilia, e più in generale nel Mezzogiorno, è dovuta anche a ingressi programmati troppo stringenti».

«La Regione- ha aggiunto Schifani- sta reclutando anche medici stranieri con un bando aperto e il mio governo è impegnato a potenziare le strutture sanitarie su tutto il territorio, anche con i fondi del Pnrr, mantenendo tra le priorità la riduzione delle liste d’attesa. Un obiettivo che vogliamo perseguire anche con il supporto della sanità privata e sul quale misureremo i manager della sanità pubblica secondo criteri molto precisi».

Il governatore, accompagnato dal presidente della Kore Cataldo Salerno e dal rettore Francesco Tomasello, ha visitato la nuova struttura didattica che, su una superficie complessiva di 5 mila mq su tre elevazioni in un’area messa a disposizione dall’Asp di Enna, comprende aule, uffici, sale studio, auditorium e un asilo nido al servizio dei genitori dipendenti dell’università e dell’azienda sanitaria.

All’inaugurazione erano presenti gli assessori alla Salute, Giovanna Volo, e all’Istruzione, Mimmo Turano, l’ombudsman dell’ateneo, Salvatore Cardinale, il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, deputati regionali, rappresentanti dei docenti, del personale e studenti universitari, oltre ai dirigenti dell’azienda sanitaria provinciale. Il presidente Schifani ha inoltre visitato il nuovo auditorium attualmente in costruzione.