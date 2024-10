Sicilia. Mercati internazionali, a novembre l’iniziativa “Innovazione per Esportare”: un percorso formativo destinato alle imprese

Un percorso formativo destinato alle imprese delle Isole, con l’obiettivo di supportarle nell’espansione sui mercati internazionali attraverso l’uso di strumenti innovativi. Si chiama “Innovazione per Esportare” l’iniziativa avviata da Sprint Sicilia, lo Sportello regionale per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese, in collaborazione con l’Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che finanzia il programma. Sono previsti quattro moduli principali che si svolgeranno il prossimo mese di novembre, in presenza e online.

«Il nostro impegno – dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – insieme al responsabile dello Sprint Sicilia, Tommaso Di Matteo, è volto a fornire alle aziende siciliane gli strumenti necessari per affrontare le sfide dell’internazionalizzazione. Questo percorso formativo, strutturato in moduli sia in presenza sia online, rappresenta un’opportunità unica per acquisire competenze avanzate nell’innovazione, nella gestione della supply chain e nella valorizzazione della proprietà intellettuale, aspetti fondamentali per competere efficacemente a livello globale».



Questo il calendario degli eventi formativi

• MODULO I – Martedì 19 novembre (h. 9:30-16:30 con pausa pranzo): incontro in presenza nella sala Bonsignore dell’assessorato delle Attività produttive, a Palermo, con focus sull’innovazione per l’esportazione.

• MODULO II – Giovedì 21 novembre (h. 9:30-13:30): webinar sulle formule distributive innovative.

• MODULO III – Martedì 26 novembre (h. 9:30-13:30): webinar sulla valorizzazione della proprietà intellettuale.

• MODULO IV – Giovedì 28 novembre (h. 9:30-13:30): webinar sulla gestione innovativa della supply chain.

A conclusione delle sessioni formative sarà inoltre offerto un servizio di coaching individuale per un numero selezionato di imprese che potranno beneficiare di un affiancamento personalizzato con esperti del settore per sviluppare strategie di internazionalizzazione su misura. Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 6 novembre e possono essere effettuate tramite il modulo online disponibile al seguente link.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici di Sprint Sicilia all’indirizzo email sprint@regione.sicilia.it