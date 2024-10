Seconda Categoria. Rimonta Real Gela 4-2 con l’Atletico Nissa; tra Riesi e Amo Gela Dorica finisce 1-1

In Seconda categoria vince il Real Gela il derby provinciale con l’Atletico Nissa di Angelo Contino (nella foto), mentre tra Riesi e Amo Gela Dorica finisce in pareggio. Nella giornata dei derby, le Nissene, dunque, propongono spettacolo ed emozioni.

A Gela il Real è andato sotto due volte con l’Atletico Nissa. La squadra nissena, con due gol di Timo è riuscita dapprima a portarsi sullo 0-1 e poi sul 1-2. Sembrava la giornata giusta per la squadra nissena, e invece il Real Gela, dopo aver segnato l’1-1 con Di Stefano, ha pareggiato con Strenuo per poi realizzare le due reti del sorpasso con il centravanti gelese Caci che ha chiuso lo score sul definitivo 4-2 contro un Atletico Nissa ben messo in campo, ben organizzato ma anche sfortunato.

Nell’altro derby a Riesi, padroni di casa sotto nel primo tempo per la rete di Camilleri, ma nella ripresa i riesini di mister Sammartino l’hanno riacciuffata con un gol dalla distanza di Janni. Partita caratterizzata anche dall’espulsione del gelese Valenza, ma Amo Gela comunque sempre insidioso, anche in dieci contro un Riesi che ha comunque disputato un’ottima gara. Amo e Real Gela sono ora a quota 4, Riesi a quota 1 e Atletico Nissa ancora a quota 0 in classifica.