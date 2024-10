Ribera. DC, dall’8 al 10 novembre “Festa dell’Amicizia”: dibattiti, eventi e spettacoli

L’inaugurazione avverrà venerdì 8 novembre, alle ore 18, in piazza Duomo; seguirà, presso l’aula consiliare, un dibattito sull’agricoltura alla presenza dell’on. Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, e di Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana.

Sabato 9 novembre alle ore 9,30, presso la sala convegni “E.e G. Ragusa”, il tavolo tematico “Famiglia, da don Sturzo ad oggi: come sono cambiate le condizioni e quali le iniziative legislative necessarie” alla presenza del sen. Lucio Malan, capogruppo Fdi al Senato; dell’on. Nuccia Albano, assessore regionale della famiglia e politiche sociali; Sandro Oliveri, esperto Cts osservatorio famiglia; Giuseppe Povia, cantautore; Gianfranco Amato, presidente giuristi per la vita; Toni Brandi, presidente del Congresso mondiale della famiglia, Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Santo Egidio.

Alle 11,30, l’incontro “Crack e dipendenze, la piaga del decennio”, alla presenza di Francesco Zavatteri, fondatore

dell’associazione “La Casa di Giulio”; della sen. Daniela Ternullo, componente commissione affari sociali e sanità – Senato della Repubblica; dell’on. Bernardette Grasso, componente intergruppo parlamentare Ars sul fenomeno del consumo di droghe negli adolescenti; di Massimo Russo, sostituto procuratore Tribunale dei Minori di Palermo; di Eliana Chiavetta, responsabile associazione “Amici di San Patrignano – Sicilia”; di Salvatore Imperiale, consigliere comunale di Palermo, presidente commissione politiche sociali. A margine del dibattito interverranno due ragazzi che racconteranno la loro esperienza e come sono usciti con successo dalla dipendenza dal crack.

“Quale futuro per la riqualificazione delle coste siciliane” è il titolo dell’incontro che si terrà presso la sala convegni “E.e G. Ragusa”, a partire dalle ore 18. Saranno presenti, l’on. Giorgio Assenza, capogruppo Fratelli d’Italia all’Ars; l’on. Giuseppe Carta, presidente IV Commissione Ars; l’on. Ignazio Abbate, presidente commissione Affari Istituzionali all’Ars; l’on. Salvatore Giuffrida, componente III Commissione Ars; il prof. Corrado Monaco, ex presidente nazionale del Movimento Azzurro.

Domenica 10 novembre, alle ore 9,30, presso l’aula consiliare si terrà il tavolo “Sanità e integrazione ospedale-territorio: opportunità e criticità” al quale interverranno l’on. Giuseppe Laccoto, presidente Commissione Sanità Ars; il prof. Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe; il prof. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Ircss Galeazzi Sant’Ambrogio Milano; Giovanni Albano, presidente ospedale Giglio di Cefalù, l’on. Nenè Mangiacavallo, medico chirurgo e già sottosegretario alla Sanità.

Alle ore 11 è previsto il tavolo “Autonomia differenziata, quali pericoli e quali opportunità”, alla presenza dell’on. Andrea Messina, assessore regionale Autonomie locali; Andrea Ferri, responsabile dipartimento finanza locale Ifel; Luciano Marino, sindaco di Lercara; Marco Zambuto, ex assessore regionale Autonomie locali; Maurizio Lo Galbo, presidente provinciale DC Palermo; on. Stefano Pellegrino, deputato regionale; Antonio De Caro, europarlamentare.

Sempre domenica, alle ore 17, in piazza Duomo, l’evento conclusivo “Quale centro per l’Italia”, alla presenza di Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del lavoro e delle politiche sociali; on. Maurizio Lupi, Noi Moderati; Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC; on. Mara Carfagna, Centro Popolare; Clemente Mastella, segretario nazionale Noi di Centro; on. Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc; on. Mario Tassone, segretario nazionale Cdu.