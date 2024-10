Prima Categoria. La capolista Sommatinese a Collesano per allungare; trasferte insidiose per Don Bosco e Accademia Mazzarinese

Nel campionato di Prima Categoria girone B impegno esterno per la Sommatinese che affronta fuori casa la Giovanile Collesano, insidiosa compagine madonita che fin qui ha totalizzato 4 punti in classifica contro i 9 della capolista nissena.

La Sommatinese punta senza mezzi termini a calare il poker di vittorie consecutive in campionato per far capire a tutti le sue intenzioni che sono quelle di ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto in questa stagione di Prima Categoria. La capolista fin qui ha parecchio entusiasmato, per cui viene considerata tra le candidate alla vittoria finale.

Sempre domenica impegno esterno anche per la Don Bosco Mussomeli nel campo del Città di Castellana, compagine madonita anche questa pericolosa come sempre. Infine, nel girone B a completare gli impegni di campionato c’è il match casalingo del Campofranco Calcio che affronta il Città di Petralia Soprana, anche qui domenica alle 15,30.

Nel girone B, invece, il Terranova Gela affronta in casa gli etnei dell’Atletico Catania, in un match anche questo parecchio intenso e spettacolare con inizio alle 15,30; invece nell’altro confronto l’Accademia Mazzarinese (nella foto) punta a battere il Qal’At per rimettersi in carreggiata dopo una partenza nella quale non ha ottenuto alcuna vittoria.