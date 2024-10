Pallavolo femminile B1. La Traina cede 0-3 al Pala Cannizzaro alla vice capolista Fasano

Come da pronostico la TRAINA SRL cede il passo al Pantaleo Podio Fasano che si impone a Caltanissetta in tre set conquistando la vetta della classifica del girone D in serie B1 dopo le prime tre giornate. Nei primi due set, dopo un parziale iniziale di 6 a 1 delle padrone di casa che faceva presagire una gara combattuta, le pugliesi hanno preso le redini dell’incontro concedendo pochissimo spazio alle iniziative avversarie.

Solo il terzo parziale è stato più equilibrato fino al 16/18 con un break di 0/4 che ha tracciato nuovamente un solco nel punteggio tra le due formazioni (16/22) . E non è bastato il successivo 3 a 0 della TRAINA (19/22) perché il Pantaleo Fasano ha conquistato set e partita con uno 0/3 che ha sancito la vittoria finale con il massimo scarto.

La formazione di Totero ha giocato una gara solida con pochi fronzoli mettendo in difficoltà con il servizio gli attaccanti/ricettori della TRAINA e poi finalizzando i contro attacchi grazie all’ottimo lavoro della 24-enne palleggiatrice Maria Sofia Negro (atleta pronta per la categoria superiore), coadiuvata dal libero Federica Vittorio, 33-enne ex SEAP Aragona, e dalle attaccanti pugliesi con in testa il capitano di lungo corso Valentina Martilotti 36-enne con precedenti anche in A2. Naturalmente non era questa la gara che doveva portare punti alle nissene che hanno trovato di fronte un avversario che ha fatto pesare la propria fisicità non concedendo quelle pause che alle pugliesi erano costate tre set persi nelle prime due gare.

Top scorer dell’incontro Martilotti e Soleti del Fasano (13 punti) con anche Campana in doppia cifra così come Elisa Garofalo della TRAINA. Di seguito il dettaglio della gara disputata al PalaCannizzaro di Caltanissetta:

TRAINA SRL – Pantaleo Podio Fasano 0 – 3 (13/25; 16/25; 19/25)

TRAINA Albaverde: Clemente, Apruti, Cicoria 1, Caruso 3, Giannone 3, Garofalo 10, Franceschini 4, Zaffuto, Moneta 6, La Mattina 4, Conti (L). All. Di Grande – Montagnino

Fasano: Albano 8, Negro 1, Campana 10, Botarelli 8, Martilotti (K) 13, Soleti 13, Vittorio (L1). NE Maiorano, Mearini, Di Coste, Vinciguerra, De Dominicis (L2). All. Totero – Tanzarella.

Arbitri: Gabriele Lunardi e Gabriele Mantegna entrambi di Palermo