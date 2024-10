Nel porto di Augusta sequestrate in un container 9 tonnellate di buste di plastica provenienti dalla Cina

Nel porto commerciale di Augusta (Siracusa), i carabinieri di Catania e il personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno sequestrato circa 9 tonnellate di buste di plastica illegali provenienti dalla Cina che erano in un container.

Le buste non sarebbero conformi alla normativa nazionale e alle direttive europee, che l’importatore aveva dichiarato di essere destinate a sacchetti per la raccolta differenziata.

Gli accertamenti compiuti hanno dimostrato che le buste non erano a norma poiché non riportavano alcuna indicazione né in ordine alla compostabilità e biodegradabilità né in merito alla percentuale di plastica riciclata, e che le stesse venivano vendute dall’importatore a diversi negozi che le utilizzavano come buste per il trasporto merci e alimentari. All’importatore è stata irrogata una sanzione di 5.000 euro per violazione del testo unico ambientale.