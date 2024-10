Motori. Pubblicato l’elenco dei 70 iscritti al 16° Slalom Città di Avola: in palio il titolo italiano

È stato pubblicato l’elenco iscritti del 16° Slalom Città di Avola, atto conclusivo della massima serie Tricolore tra i birilli, che, domenica 27, consegnerà alla storia il nome del nuovo Campione Italiano. La gara attesissima, organizzata da Siracusa Pro Motor Sport e supportata dall’ Automobile Club Siracusa e dal Comune di Avola, oltre a decretare altri vincitori di classe nazionali, assegnerà punti “pesanti”, in virtù del coefficiente maggiorato per il Campionato Siciliano.

Grazie al punteggio attuale in classifica il favorito numero 1, che porterà sulle fiancate della sua Radical SR4 da 1600 C.c è il sorrentino di Massa Lubrense, Salvatore Venanzio a cui può bastare arrivare secondo alle spalle del diretto antagonista, il messinese Emanuele Schillace, suo compagno di scuderia che, con una vettura diversa solo per la livrea, partirà con il numero 2.

Dando per scontato l’attacco al vertice di Schillace, sarà quindi fondamentale il ruolo degli altri piloti iscritti al campionato che potrebbero giocare un brutto scherzo a Venanzio arrivando davanti a lui e privandolo del titolo. Saranno i trapanesi Salvatore Arresta con la Radical Prosport 1400 e Giuseppe Giametta con la Gloria B5 ad avere più o meno involontariamente questo compito oltre che l’altro campano Domenico Palumbo che avrà anche lui l’apprezzata barchetta inglese nella versione di massima cilindrata come il trapanese Antonio Virgilio, che però è trasparente ai fini del campionato italiano. Scorrendo l’elenco in 1400 presenti in evidenza due driver di lungo corso, il padrone di casa Salvatore Gentile su Elia Avrio St 09 e il messinese Santi Leo su Radical SR4.

A completare il gruppo E2SC, tris di vetture 1150 con il pilota e preparatore trapanese Girolamo Ingardia su Elia Avrio, l’etneo di Biancavilla Silvio Fiore sulla meno potente delle Radical e Giuseppe Germano su Alba SPS.

Passando alle monoposto, oltre al già citato Giametta, in 1400 il saccense Antonino Di Matteo con la Gloria C8 e in 1150 il suo concittadino Salvatore Catanzaro, nonché il promettente mascalese Gabriele Di Bartolo con le altre B5 e il calatino Maurizio Fontana con la B4.

Tre i protagonisti con Kart Cross in gara due dei quali iscritti al Tricolore, Giuseppe Esposito e Fabio Gargiulo rispettivamente su Kamikaz 2 e su Speedcar Xtrem, mentre Giovanni Cutro avrà a disposizione un modello GMN, tutti ovviamente motorizzati Suzuki 600. Altrettanti i piloti delle estreme vetture Silhouette Fausto Cassibba con la Chevy Coupe, Antonino Carta su Fiat X 1/9 e Sebastiano Calvo su Fiat 500.

In E1, un altro avolese Giuseppe Sorbello su Fiat 700 e fra i piloti di spicco, il messinese di Torregrotta Domenico Cangemi siu Fiat 127 e l’etneo di Bronte Marco Gammeri su Renault Clio.

Nel Gruppo Slalom Speciale assolo in classe S7 di Biagio Meli con la Fiat Uno Turbo,poi in S6 ed in S5 per il Tricolore, Alfredo Giamboi e la figlia Angelica con le Fiat X 1/9 e in S1 Rossella Pappalardo con la sua Fiat 500. Michele Migliore, altro pilota di casa sarà al via con l’Autobianchi A112 in classe S3.

Ancora tris, per le Bicilindriche: Pierluigi Bono e Giuseppe Noto con le Fiat 500 e Francesco Avveduto con la Fiat 126. Fabio Marcì e Sebastiano Cicero difenderanno i colori avolesi in Gruppo A rispettivamente su Fiat 500 Sporting e Fiat 600 Sporting.

Si annuncia molto bella la sfida in Gruppo N, dove fra le 2000 si schierano: la terza dama in gara Alice Gammeri e Claudio Giamboi con le Renault Clio Williams, mentre in 1600, a caccia del titolo nazionale under 23 Domenico Murino e Raffaele Ferrara, entrambi invece su Peugeot 106.

Appassionante anche i gruppi Racing Start con la presenza in RS Plus di Lorenzo Bonavires su Renault Clio RS 2000, Carmelo Cugno con la Peugeot 106, 1600 e l’ultimo dei locali Sebastiano Migliore anche lui su Peugeot 106 ma da 1400 c.c Chiudono l’Elenco, con i numeri più alti, ma partiranno per primi tre piloti con Auto Storiche: Massimiliano Ciarcia su Fia X 179, Giuseppe Morgante su Fiat Abarth 1000 e Vincenzo Palmeri su Fiat 500 Giannini.

I protagonisti della gara, sabato 26 ottobre alle 18.00, si intratterranno in un salottino con la Sindaca Rossanna Cannata, l’Assessore allo Sport Fabio Cancemi e in rappresentanza dell’organizzazione Sergio Imbrò, durante le verifiche che sarà possibile vedere in diretta straming sul canale you tube di Eventi in Diretta al link: https://youtube.com/@eventiindiretta6186?si=j7SAdqWu9hmz0UeU