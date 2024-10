Il nuovo Škoda Elroq è già ordinabile

(Adnkronos) – Il nuovo SUV 100% elettrico Škoda Elroq si presenta al mercato nelle varianti Elroq 50, Elroq 60 ed Elroq 85 a cui corrispondono potenze diverse. La variante 50 è dotata di un motore elettrico con potenza da 125 kW e una batteria da 52 kWh netti che consente una velocità massima di 160 km/h limitata elettronicamente e un’autonomia in ciclo WLTP min/max di 364/375 km. Il modello Elroq 60 invece è dotato di una batteria da 59 kWh netti e una potenza da 150 kW. Per chi vuole invece il Top della gamma troviamo il perfomante Elroq 85, che sfrutta una batteria da 77 kWh netti per alimentare un motore elettrico da 210 kW (286 CV). Con questo modello l'accelerazione da 0-100 km/h si ottiene in appena 6,6 secondi per un’autonomia in ciclo WLTP di circa 540/580 km. La velocità massima sale a 180 km/h e la potenza massima di ricarica in DC sale a 175 kW. Il SUV 100% elettrico Škoda Elroq è una veicolo perfetto anche per uso cittadino, ottimo comfort e di buone dimensione riesce ad accogliere 5 passeggeri garantendo un volume di carico che va da 470 a 1.580 litri, abbattendo il divano posteriore. Le vetture saranno in consegna da marzo 2025. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)