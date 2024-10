Compatta ed elegante la nuova Renault 5 E-tech electric

(Adnkronos) – La Renult 5 è da sempre una vera icona nel mondo dell'automotive, nata nel lontano 1972 è stata la vettura di riferimento per moltissime famiglie, in un periodo, ricordiamolo, non facile perchè in quegli anni era il periodo dei cambiamenti radicali, della crisi petrolifera e dei cambiamenti degli stili di vita. Dal 1972 al 1996 la " R5" è stata acquistata da oltre 9 milioni di persone diventanto l'auto più pop della storia. Oggi Renault ha creato un nuovo modello della rivoluzione elettrica, la nuova Renault 5 E-tech electric è costruita prima di tutto interamente in Europa e poi nasce non dalla nostalgia del passato ma dall'idea di offrire una vettura ideale, comoda, veloce per gli spostamenti cittadini ed extra città. La Renault 5 E-Tech elettrica è progettata per far risparmiare denaro, soprattutto su strada, essere divertente da guidare, semplificare la vita quotidiana. Offre esperienze di guida senza precedenti e uno stile di vita elettrico, incorporando tecnologie rivoluzionarie nel suo segmento come il sistema OpenR Link integrato con Google integrato, l'avatar Reno, V2G, funzione Plug & Charge.

La nuova Reanult R5 è mossa da una batteria comfort range da 52 kWh che permette un'autonomia fino a 410 km e una batteria più piccola, urban range, da 40 kWh per 300 km di autonomia. La ricarica è molto breve perchè è possbile ricaricarla da 15% al 80% in soli 30 minuti in carica DC. La guida è molto kart feeling , questo grazie anche alla nuova piattaforma AmpR Small che offre un baricentro bassissimo e una perfetta distribuzione del carico. Il CEO del Gruppo Renault, Luca De Meo ha affermato: "Renault 5 E-Tech Electric non è un’auto come le altre! Arriva in un momento in cui milioni di europei stanno facendo la grande transizione verso la mobilità elettrica, connessa e sostenibile. Ha anche comportato la trasformazione del Gruppo Renault nel costruttore automobilistico della prossima generazione. Per sviluppare quest’auto in tre anni, in Francia," continua De Meo, "con questo livello di qualità tecnologica ed elettrica, tutte le nostre decisioni dovevano essere rivoluzionarie e l’organizzazione quanto più agile possibile. Esser stati i primi a scegliere una piattaforma 100% elettrica per un’auto di piccole dimensioni in Europa, ottimizzare i costi su tutta la catena del valore, rilocalizzare il nostro ecosistema industriale… solo un’auto iconica poteva riuscirci e unire tutti i team per introdurre cambiamenti all’interno della nostra organizzazione. Considerate le trasformazioni che si stanno verificando nel nostro settore, quest’auto aprirà una nuova strada per Renault. È al centro della battaglia per reinventare l’industria europea nei confronti della concorrenza proveniente da Oriente e Occidente. Con quest’auto dimostriamo che produrre in Europa, in Francia, è possibile!"

