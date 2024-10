Caltanissetta. Incontro I Commissione consiliare “Affari Generali” e rappresentanti dei commercianti ambulanti: ecco di cosa si è discusso

Si è discusso degli orari di svolgimento e del canone unico

La I Commissione “Affari Generali” del Comune di Caltanissetta, presieduta dal consigliere Gianluca Miccichè, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti ambulanti.

La seduta, alla quale hanno preso parte Carmelo Milazzo per Cidec Caltanissetta, Salvatore Di Giovanni per Fapi Caltanissetta e Alessio Matraxia per Ascom Sicilia Caltanissetta, era focalizzata sul “mercatino del sabato” che a Caltanissetta si svolge in via Ferdinando I.

I rappresentanti di categoria hanno presentato le richieste dei commercianti ambulanti e, in particolare, sollevato la possibilità di modificare il regolamento relativamente agli orari di svolgimento del mercato settimanale e all’ammontare dell’importo del canone unico.

Hanno partecipato, oltre al presidente Miccichè, il vicepresidente Salvatore Mazza e i consiglieri Luigi Bellavia, Roberto Gambino, Cristian Genovese, Giovanna Mulè, Annalisa Petitto, Federica Scalia e Armando Turturici.

Sono state ascoltate con attenzione le richieste avanzate e i consiglieri hanno assicurato che verranno analizzati con cura i regolamenti e le normative di riferimento al fine di valutare se le istanze avanzate potranno essere accolte.

“Il mercatino del sabato è un punto di riferimento per molte persone che devono acquistare generi alimentari e merce di ogni tipo – ha sottolineato a conclusione dell’incontro il presidente Miccichè -. Il nostro compito, in veste di commissione consiliare, è comprendere come supportare le necessità di questa categoria al fine di garantire loro una modalità di lavoro più agevole e, soprattutto, economicamente sostenibile. Benefici dei quali potranno godere anche i clienti”.