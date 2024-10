Caltanissetta. Il 18 ottobre presso l’Auditorium del Conservatorio “Bellini” seminario con il maestro Roberto Frontini

CALTANISSETTA. Con il seminario del maestro Roberto Frontini che si terrà presso l’auditorium del Conservatorio Vincenzo Bellini Caltanissetta, termina venerdì 18 ottobre ore 17 la 4^ edizione del Pietrarossa Accademy and Music Festival.

Frontini, nato a Milano nel 1950, dopo avere terminato gli studi superiori si trasferisce in Germania per studiare Musicologia e Direzione d’orchestra c/o l’università di Musica e Arti dello Spettacolo di Francoforte sul Meno. Oltre la carriera Musicale ha studiato Farmacia diventando Direttore presso l’Ospedale Universitario di Lipsia. Successivamente si è dedicato alla musica del suo pro-zio, Francesco Paolo Frontini, per registrare le sue composizioni per pianoforte.