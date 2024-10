Caltanissetta, Comunità medica nissena in lutto: ci lascia a 69 anni il dott. Elio Virone

CALTANISSETTA. Un malore improvviso nella mattinata di oggi s’è portato via a 69 anni il dott. Elio Virone. Specialista in Pneumologia e Anestesia e Rianimazione, era molto conosciuto ed apprezzato nella sua Caltanissetta (dove era nato nel 1955) per le sue conoscenze, competenze e capacità mediche che, in tantissimi anni di carriera, aveva messo a disposizione di tantissimi pazienti. Prima che si sentisse male, era andato a votare presso l’Ordine dei Medici di Caltanissetta, istituzione alla quale la sua persona era particolarmente legata.

Con lui se n’è andato non solo un grande specialista e medico, ma anche un grandissimo uomo: nonostante la sua posizione preminente in materia medica, aveva infatti sempre mantenuto un profilo di grande umiltà e umanità che lo contraddistingueva sempre nei rapporti non solo con i suoi colleghi medici, ma anche con i suoi stessi pazienti.

La sua disponibilità verso il prossimo era proverbiale, al punto che, spesso e volentieri, specie da quando era andato in pensione, visitava gratuitamente i pazienti. Stamani, subito dopo il malore che lo ha colpito, s’è tentato in tutti i modi di strapparlo alla morte. Dall’Ospedale Sant’Elia è anche partito in elisoccorso in direzione di Catania, ma purtroppo anche questo tentativo s’è rivelato vano. Il dott. Elio Virone è morto senza riuscire ad essere trasportato a Catania per un estremo tentativo.

In queste ore tutto l’ambiente della medicina nissena, ma anche a livello regionale, piange la sua scomparsa. Attestati di stima e di affetto stanno giungendo anche da parte di tantissimi pazienti per la morte di un medico e di un uomo che ha lasciato un vuoto profondo in quanto lo hanno conosciuto ed apprezzato.

