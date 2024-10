Basket Maschile serie C. Il 13 ottobre al Pala Cannizzaro l’Invicta punta a centrare la prima vittoria in campionato

E’ un’Invicta Caltanissetta che, dopo la sconfitta rimediata nel turno precedente con il Peppino Cocuzza, punta a riscattarsi e a conquistare la sua prima vittoria stagionale in campionato.

Domenica 13 ottobre alle 18 al Pala Cannizzaro, Giusti e compagni affrontano in casa il Cus Palermo. Si tratta di una formazione sempre ostica e capace di giocarsela contro chiunque.

Il quintetto nisseno di coach Peppe Spena (nella foto) in settimana ha preparato molto bene l’appuntamento odierno puntando a non ripetere gli errori che hanno portato l’Invicta a subire la sconfitta in campionato.

L’Invicta del presidente Lillo Terrana, pertanto, ha come obiettivo quello di vincere per conquistare punti che potrebbero rivelarsi poi importanti per la sua classifica. Per questo punterà non solo sull’esperienza di Giusti, ma anche su Milosavlijevic, Chiarella, Chornohrit, Marin, Richiusa e Yabre.