Venezia 81, Lady Gaga innamoratissima: l’arrivo con il futuro marito Michael Polansky

(Adnkronos) – Ha fatto sognare fan e fotografi con il suo abito di piume rosa nel 2018, in occasione della premiere di 'A star is born' di Bradley Cooper. A sei anni dal suo primo ruolo da protagonista, Lady Gaga torna alla Mostra del Cinema di Venezia. Domani, mercoledì 4 settembre, è il giorno dell'attesissimo 'Joker: Folie à Deux' di Todd Phillips in cui la pop star e attrice recita al fianco di Joaquin Phoenix. Per il grande ritorno in Laguna l'interprete di Harley Quinn, atterrata all'aeroporto di Marco Polo per poi sbarcare all'Hotel Cipriani, ha scelto un mini abito nero a pois bianchi con un maxi fiocco 'ton sur ton' che le evidenzia la vita. Un look glamour ed elegante completato da un paio di occhiali scuri – come le dive iconiche del passato – e dalle calze scure ed opache. Senza dimenticare l'imponente anello di fidanzamento, più luminoso dei flash dei fotografi, che erano lì ad attenderla. Con Lady Germanotta il futuro marito Michael Polansky. I due si sono mostrati innamoratissimi tra baci e carezze. La curiosità, però, è tutta per l'abito che l'attrice indosserà domani, 4 settembre, sul tappeto rosso. Una cosa è certa: nel bene o nel male saprà come stupire. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)