Torna nella Capitale la ‘Roma Jewelry Week’

(Adnkronos) – La Roma Jewelry Week torna nella Capitale, per la sua quarta edizione, con un ricco programma di eventi, dal 27 settembre al 6 ottobre 2024 con un'anteprima lunedì 25 a Villa Altieri. L’evento di punta si terrà ai Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali dal 4 al 6 ottobre. La conferenza stampa di presentazione è in programma mercoledì 25 settembre, alle ore 12 del Palazzo Senatorio, Sala Laudato Sì. L’evento è in coorganizzazione con l'assessorato alla Cultura del Municipio I Roma Centro insieme con l'assessorato alla Cultura e 'assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda-Comune di Roma. In collaborazione con il Dipartimento Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)