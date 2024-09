Serie D. La Sancataldese perde 1-0 con l’Akragas, ma recrimina per un rigore non concesso e per l’espulsione di Tedesco

Sconfitta di misura 1-0 per la Sancataldese che nel derby siciliano all’Esseneto è stata battuta 1-0 dall’Akragas. I padroni di casa sono andati in gol dopo 20 minuti con Palazzolo, dopo di che la gara ha vissuto fasi alterne nelle quali la Sancataldese ha comunque fatto vedere tanto nonostante l’inferiorità numerica alla quale la squadra di Pidatella è stata costretta dal 40′.

E’ successo che , poco prima la fine del primo tempo, su un tiro ribattuto, la palla sarebbe finita nelle braccia di un calciatore dell’Akragas a terra che, secondo la Sancataldese, avrebbe bloccato la palla e l’avrebbe tenuta tra le mani. Per i verdeamaranto quell’episodio andava interpretato come chiaro calcio di rigore, ma l’arbitro non solo non lo ha fischiato ma alla fine ha espulso il capitano Tedesco.

Pertanto, dal possibile calcio di rigore, la Sancataldese è passata in inferiorità numerica con il risultato rimasto fermo sull’1-0. Ovviamente nulla da ridire all’Akragas che ha disputato la sua bella partita tra le mura amiche. Ma l’impressione è che la Sancataldese, anche senza quel possibile rigore ma con l’uomo in più, avrebbe potuto uscire imbattuta dall’Esseneto, anche se l’Akragas non è stata certo da meno.

Il presidente Lacagnina nel dopo gara ha parlato di rigore non concesso e di espulsione ingiusta in quanto era il capitano a chiedere chiarimenti all’arbitro. Il massimo dirigente della Sancataldese ha elogiato i suoi ragazzi per il comportamento in campo e per la gara giocata a viso aperto contro un’Akragas alla quale ha rivolto solo complimenti.

Il tecnico Pidatella ha parlato solo della gara e non dell’arbitraggio sottolineando l’impegno e la combattività dei suoi ragazzi in una partita nella quale avrebbero certamente meritato di più. Alla fine, una trasferta dalla quale la Sancataldese esce senza punti, ma con la consapevolezza di un gruppo che sta crescendo e che, anche all’Esseneto, ha disputato una buona prestazione nonostante la sconfitta rimediata. (Foto Sancataldese Calcio Official).