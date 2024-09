Riesi. Il tour della compagnia teatrale “Angelo Musco” il 19 settembre fa tappa a Vallelunga

RIESI. Prosegue bene il tour della compagnia teatrale ” Angelo Musco ” di Riesi. In particolare a Vallelunga, in occasione della festa in onore di Maria SS di Loreto, il prossimo 19 settembre la compagnia riesina si esibirà con la divertentissima commedia brillante in due atti ” Cu Siti, Chi Vuliti, Li Purtastivu Li Sordi …? ”

Una commedia che propone due ore di risate e sano divertimento Evento promosso dall’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Montesano, dall’ Assessore allo Spettacolo Silvio Zuzze’ è dall’ assessorato regionale al turismo e Spettacolo.

Attori sono: Salvatore La Rocca , Rosangela Volpe, Angelo Bellina , Giuseppe Forcella ,Maurizio Giuliana , Francesca Carruba , Carmela Butera , Alessandra Ficicchia , Salvatore Ministeri , Cristian Perrotti , Luigi Liberale , Nadia Toninelli e Vincenzo Scibetta. Regia: Guglielmo Gallè, Direzione Artistica: Antonio Lana; Luci: Luigi Liberale, Audio: Rino Cigno; Trucco: Giusy Amodeo. Acconciature: Nadia Toninelli.