Prima Categoria. Il clou è il derby del Vallone tra Don Bosco Mussomeli e Calcio Campofranco. Attesa per Sommatinese e Terranova

In Prima Categoria inizia domenica il campionato. Sono complessivamente 5 le Nissene spalmate in 2 gironi, il girone F e il girone B. Nel girone F, in particolare, domenica alle 10,30 anticipo di campionato per il Terranova Gela che affronta in casa il Leo Soccer. I gelesi puntano a conquistare la prima vittoria in campionato in un confronto impegnativo ma alla portata.

Nel pomeriggio, sempre nel girone F, alle 15,30 esordio in campionato per l’Accademia Mazzarinese che affronta in casa i siracusani del Melilli. L’Accademia s’è rinforzata in estate e vuol recitare un ruolo di primo piano nel campionato che va ad iniziare. Dunque, occhio a questa squadra.

Nel girone B, invece, la Sommatinese affronta in casa il titolato Gangi in un match anche qui di un certo richiamo e fascino, anche perchè la squadra madonita da sempre è una realtà calcistica di primo piano nel panorama calcistico dilettantistico siciliano.

Il match clou di questa prima giornata di campionato, comunque, si disputerà al Nino Caltagirone di Mussomeli e vedrà di fronte il Don Bosco Mussomeli e il Calcio Campofranco in un derby che si annuncia molto infuocato tra due realtà calcistiche che per anni in Eccellenza hanno dato vita a derby molto intensi e tirati.

Insomma, una giornata da non perdere in un campionato di Prima categoria che inizia subito con il botto.