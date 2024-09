Per Nissa – Siracusa il Prefetto dispone divieto di vendita dei biglietti ai tifosi di Siracusa e Provincia

Divieto di vendita di biglietti per i tifosi del Siracusa e della provincia siracusana. E’ questa la novità che arriva dal Prefetto. Infatti, proprio il Prefetto della provincia di Caltanissetta, vista la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha decretato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Siracusa relativa alla gara Nissa- Siracusa.

La gara è valevole per la terza giornata del girone I del campionato di serie D e si giocherà domenica alle ore 15 allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta.

Per quanto riguarda il costo del biglietto per la supersfida di domenica, questi i prezzi:

Tribuna “ROSSA” centrale €.25, (*ridotto 20 euro)

Tribuna “BLU” laterale €. 20 (*ridotto 17 euro)

Curva Nord €. 5,00

*Ridotto dai 13 ai 16 anni, Over 65 e donne

N.B: Ingresso gratuito bambini “Under 12” senza assegnazione di posto.

Per acquistare il posto €. 6,00 in tribuna centrale e €. 4,00 in tribuna laterale.

Per l’acquisto dei biglietti “Tribuna Laterale” e “Curva” è possibile rivolgersi a:

– Tabaccheria Dell’utri- via S.G.Bosco, 36

– Caffe’ Sport – via Lincoln, 46

– Punto G – via consultore Benintendi, 29

– Special Bar – viale della regione, 154

– La Posta che volevi – via degli Orti, 88

– FreeStyle – Via F. Turati, 106

– Big & Small – via Don Minzoni 205

– Caffe il capriccio – Via dei Mille, 6

– Agenzia viaggi Belfiore – Piazza Mercato, 5/6

Foto Marcello Giugno