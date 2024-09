“Palermo dal mare”: il laboratorio galleggiante di immagini per il 2024 farà tappa allo Stagnone di Marsala

Al via il progetto “Palermo dal Mare”, giunto alla sua settima edizione, che per il 2024 farà tappa allo Stagnone di Marsala. Un laboratorio galleggiante di immagini e parole che permetterà ai partecipanti di illustrare le coste dal mare realizzando diari di viaggio eseguiti con la tecnica dell’acquerello e non solo. Quest’anno il territorio scelto è la punta nord- occidentale della Sicilia, tra Marsala e Trapani, dove il mare ha formato una laguna, lo Stagnone.

E’ un luogo pieno di fascino che, tra saline e i mulini a vento, si pone al quarto posto della top list dei tramonti più belli al mondo superato solo dall’Australia, Santorini e dal Kenya. I cumuli di sale, tra le acque tinte di rosa ed il cielo striato di arancio, fanno da sfondo a questo piccolo angolo di paradiso della Sicilia, definito dagli arabi “porto di Dio”. L’antica Lillibeo oggi Marsala si trova alle spalle, all’orizzonte invece si intravede l’arcipelago delle Egadi tra cui spicca Mozia, l’antica città fenicia, altro luogo oggetto del viaggio artistico.

Il progetto sarà presentato giovedì 26 settembre 2024 alle ore 17,30 a Palermo a Palazzo Castrofilippo in via Alloro, 64. Dopo l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, l’articolato programma verrà illustrato dalle artiste Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella che spiegheranno i vari momenti dell’iniziativa.

Per informazioni: 335.1277098 o 339.8792830. Oppure scrivere a: segreteria@bcsicilia.it, palermodalmare@gmail.com.

L’evento si articolerà in quattro fasi: dopo la prima propedeutica di presentazione del progetto, due diversi momenti di illustrazione e narrazione in barca e a terra e la successiva condivisione degli elaborati.

Sabato 5 ottobre alle ore 15,00 appuntamento all’imbarcadero storico per l’inizio del laboratorio alle splendide saline dello Stagnone, dalle ore 19,00 una escursione in battello darà l’opportunità di visitare la riserva con le sue isolette ed ammirare uno dei tramonti più belli al mondo. Domenica 6 ottobre alle ore 10,00 appuntamento sempre all’imbarcadero per raggiungere, con il battello, l’incantevole ed unica isola di Mozia. La sosta è libera e ogni ora un battello riporterà chi volesse al punto di partenza dove in serata sarà organizzato un cocktail per la condivisione degli elaborati dei due laboratori.

I partecipanti potranno esprimersi liberamente con tecniche di loro preferenza, dall’acquarello al pastello per una loro più libera interpretazione. Il progetto è aperto anche a coloro che volessero rappresentare il luogo con strumentazione fotografica o narrarla con un testo letterario e/o poetico. La quota di partecipazione è di euro 30 a laboratorio comprensivi di biglietto di ingresso nell’isola e trasporto in battello.

Il progetto ideato e curato da Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella e promosso da BCsicilia e all’interno del “Fabriano Festival del Disegno 2024”, nasce da una visione artistica dei luoghi: descrivere le città costiere dell’isola siciliana dal mare, così come le videro gli antichi Fenici e i Greci e come appaiono oggi agli occhi di coloro che arrivano dal mare.

L’obiettivo nel tempo è di circumnavigare la Sicilia in senso fisico, metaforico e artistico e mantenendo la stessa configurazione delle precedenti edizioni.