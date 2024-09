Numeri record per il Tindari Rally: la gara, organizzata da Cst Sport, è valida per il Campionato Siciliano Auto Moderne e storiche

La nona edizione del Tindari Rally punta verso l’alto. Con le iscrizioni ancora in corso, si annunciano già numeri record sia nella gara moderna sia in quella storica.

La competizione messinese, organizzata da CST Sport, da sempre ha avuto un grande fascino tale da attirare piloti e ospiti di grande valore così da essere considerata un vero e proprio evento oltre che appuntamento agonistico imperdibile. Quest’anno lo spostamento di data ha fatto si che la gara potesse rientrare nella Coppa Italia Rally 9^ zona, divenendo di fatto, in quanto ultimo round, decisiva per staccare il biglietto per la finale, che si correrà in territorio ligure con la 40^ edizione del Rally della Lanterna.

Altrettanto attraente il Campionato Siciliano, la serie per auto moderne e storiche, molto partecipata ed apprezzata, promossa dalla Delegazione Siciliana Aci Sport di cui il Tindari Rally rappresenta la sesta e penultima prova.

C’è grande euforia nell’ambiente quindi, per i numeri che stanno maturando e che fanno pensare ad una quota a tre cifre ed un alto livello dei protagonisti a partire dai tanti specialisti siciliani per le sfide nelle varie classi e per la classifica assoluta dove si annuncia la presenza di alcuni equipaggi provenienti da oltre stretto.

Un inizio quindi che premia la CST Sport, sempre all’avanguardia nella ricerca delle novità che ha riservato ai prossimi protagonisti, soprattutto riguardanti le location della gara attorno all’ ombra famoso Santuario di Tindari e con il palcoscenico dei meravigliosi laghetti di Marinello.

Conferme e novità riguardano le prove speciali con le rivisitate “Gioiosa Marea” e “Moreri” ed il ritorno della “Santa Maria Polverello”, prova che ha fatto la storia del rally internazionale di Messina.

Vincitori dell’edizione 2023 furono Alessandro Casella e Rosario Siragusano con La Skoda Fabia R5, davanti ai fratelli Nunzio e Roberto Longo , anche loro su Skoda e a Giuseppe Patti e Domenico Salvo su Citroen C3.

ECCO IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO –

Sabato 21 Settembre:

le verifiche sportive e tecniche fra via del Mare e via Roma ad Oliveri, dalle ore 9.00 lo Shakedown su un tratto di 2,6 km della Ps Moreri Sp119 e alle 15.00 il Briefing obbligatorio presso l’hotel Riviera Azzurra di Oliveri.

L’uscita dal parco assistenza è fissata per le 17.00 mentre la cerimonia di presentazione degli equipaggi dal lungomare di Patti Marina sarà dalle 17.45. Alle 18.11 e alle 20.50 i due passaggi sulla prova speciale “Gioiosa Marea” di 9.20 Km, intervallati dal riordino sull’incantevole lungomare Canapè di Gioiosa Marea ed a seguire il riordino notturno all’ombra del santuario di Tindari ad Oliveri .

Domenica 22 Settembre

I tre passaggi della classica prova speciale “Moreri” di 5,64 km alle 9.36, 13,33 e 17,30 e della ritrovata e prova tecnica speciale “Santa Maria – Polverello”, anche qui con tre passaggi su 9,40 km alle 9.59, alle 13,56 e 17,53. Un chilometraggio totale di 302,85 di cui 63,03 di tratti cronometrati. Arrivo e cerimonia di premiazione alle 19.00 a Patti in Via Capitano Zuccarello.