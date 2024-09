Noemi incanta Caltanissetta, viale Regina Margherita colmo di spettatori per un settembre nisseno ancora di successo

Noemi incanta una Caltanissetta sempre più carica di adrenalina con il suo concerto che, ieri sera, ha visto un viale Regina Margherita colmo di spettatori, provenienti anche dalle province.

Con la sua voce straordinaria, la cantante italiana ha fatto tremare il palco di musica vera e di vitalità, conquistando il cuore dai battiti accelerati dei nisseni, che hanno cantato e ballato sotto il cielo stellato.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato l’assessore Salvatore Petrantoni –. Noemi è una splendida voce e una grande musicista. E sono molto contento di aver visto così tanta partecipazione.”

Un successo dopo l’altro per la città che sta vivendo un settembre nisseno ricco di divertimento ed entusiasmo, grazie a un cartellone di eventi elettrico e originale.

Caltanissetta esplode di vita, in una cornice di eventi pronta a coinvolgere i nisseni e a offrirgli momenti di aggregazione e di divertimento per camminare lungo un sentiero comune fatto di armonia e di partecipazione.