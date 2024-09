Nautica, Razeto (Saloni Nautici): “Industria in forte crescita”

(Adnkronos) – "Arriviamo alla 64° edizione del Salone Nautico dopo un’onda di industria forte. Quello della nautica è infatti un settore che è cresciuto anche una volta esauritasi la spinta del Covid e che, in questi due anni e mezzo, ha continuato a crescere, come conferma lo studio condotto da Deloitte e presentato al Palazzo della Borsa. A questo 64° Salone Nautico troveremo anche gran parte dei lavori del waterfront completati, quelli più strategici. quindi avremo un padiglione blu con la canalizzazione completata e tutte le banchine visitabili e percorribili in continuità". Così Andrea Razeto, presidente dei Saloni Nautici, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 64° Salone Nautico Internazionale in programma a Genova dal 19 al 24 settembre prossimi. Tra le novità dell’edizione 2024 del Salone Nautico Internazionale di Genova anche il ritorno al Palasport "un simbolo iconico che accoglierà il visitatore nella sua forma rinnovata – spiega il presidente Razeto – e da cui partirà il percorso di visita, che sarà emozionante e completo come sempre”. In esposizione dal 19 al 24 settembre a Genova “1030 barche esposte, 1052 brand, 23 nuovi espositori stranieri, oltre 100 novità e oltre 30 première mondiali. Inoltre, ad oggi sono stati venduti online il 16% di biglietti in più", conclude il presidente dei Saloni Nautici. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)