Motori. Challenge degli Emiri “Ultimo atto”, boom di adesioni alla 29^ edizione dell’Autoslalom di Misilmeri

“Boom” di adesioni, da parte dei migliori specialisti siciliani, in vista della 29a edizione dell’Autoslalom ospite sui quasi 3 km del tracciato ricavato alle porte della cittadina del Palermitano. La sfida promossa sul territorio dalla Misilmeri Racing, prevista sabato 5 e domenica 6 ottobre, avrà validità per il Trofeo Sud Slalom AciSport, per il Campionato siciliano e lo Challenge degli Emiri (a coeff.2). Iscrizioni possibili sino a mercoledì 2 ottobre, ma ha già assicurato la sua presenza il forte mazarese Totò Arresta (vincitore nel 2022), atteso ad un test sulla nuova Radical Prosport Suzuki 1.4. E’ “sold out” da giorni nelle strutture ricettive di Misilmeri e dell’hinterland.

C’è ancora tempo, più precisamente sino allo scoccare del mezzogiorno di mercoledì 2 ottobre, per perfezionare la propria adesione in vista del 29° Autoslalom Città di Misilmeri – Memorial Luca Cerniglia, pronto ad accendere i motori nel weekend compreso tra sabato 5 e domenica 6 ottobre. La sfida tra gli specialisti del Motorsport tra i birilli, ospite nel cuore della cittadina a connotazione agricola ad una ventina di chilometri da Palermo, si preannuncia tra le più attese e decisive dell’intera stagione agonistica 024, in virtù della triplice validità per il Trofeo Sud Slalom AciSport (alla sesta prova stagionale), per il Campionato siciliano di specialità a coeff. 1,2 (al 18° appuntamento stagionale) e per lo Challenge degli Emiri (a Misilmeri alla quarta ed ultima tappa), con coefficiente di punteggio raddoppiato.

Il 29° Autoslalom Città di Misilmeri, promosso sul territorio dalla Misilmeri Racing presieduta da Giuseppe Bonanno (con la partecipazione logistica prestata dalla famiglia “da corsa” di Nicola Cirrito, del già Team Palikè Palermo), si avvale anche quest’anno del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Misilmeri, con in testa il sindaco Rosario Rizzolo, nonché del contributo di numerosi tra sponsor (Sbm Infortunistica stradale, Conad f.lli Amato, Faym Trasporto conto terzi e Treppiedi Ricambi i partner ufficiali), piloti ed appassionati di motori del luogo e dell’hinterland.

A testimonianza di quanto sia sentita questa edizione dello slalom destinata ad aprire la strada al Trentennale dalla sua primissima volta (che cadrà appunto nel 2025), va rimarcato come ormai da settimane le strutture ricettive di qualsiasi tipo ricadenti nel territorio di Misilmeri e dei comuni limitrofi siano rigorosamente “sold out”. Un ‘tutto esaurito’ che naturalmete vede tra i principali protagonisti i piloti siciliani e le loro famiglie, per un autentico “boom” di adesioni preannunciato da giorni. Ma non solo. Si prevede che migliaia di appassionati di auto da corsa invadano pacificamente Misilmeri il 6 ottobre.

Come accade ormai da diverse edizioni, anche nel 2024, nel corso del weekend motoristico misilmerese, verrà ricordata con un apposito Memorial la figura di Luca Cerniglia, il 23enne pilota locale, tra i maggiori promotori dello sport dell’automobile nel paese natio, prematuramente scomparso sette anni addietro per un incidente stradale “non agonistico”, ironia della sorte accaduto proprio lungo il percorso che ospita la gara. Sarà ancora papà Filippo Cerniglia a rendere omaggio al figlio, al volante della sua nuova Fiat Cinquecento Sporting, che ha preso il posto della più usuale Fiat 126 Suzuki.

Naturalmente è ancora presto per azzardare un elenco di possibili protagonisti al Città di Misilmeri numero 29 ma tra i primi ad aver assicurato la propria presenza è il forte mazarese ‘figlio d’arte’ Totò Arresta (nella prima parte della stagione ottimo interprete in alcune tra le migliori sfide del Campionato italiano Slalom), vincitore a Misilmeri nel 2022. Il portacolori della RO Racing proverà a centrare il bis al volante della nuova performante Radical Prosport Suzuki 1.4 curata sempre nella “factory” del già campione siciliano Slalom Girolamo “Gimmy” Ingardia, a Mazara.

Immancabile, inoltre, l’indispensabile supporto alla gara di casa offerto dai tesserati della Misilmeri Racing, già iscritti, tra cui Alessadro Di Francesca (Renault Clio Williams), Filippo Millonzi (Fiat 500), Gaetano Pizzi (su Fiat 126 Kawasaki, attuale leader del Campionato sociale), Gianfranco e Franco Barbaccia (con le Fiat 600 Abarth), Massimo Burgio, Angelo Vitrano ed Agostino Ingrassia (tutti con le Peugeot 106 Gti 16v), Antonio Ferraro (Fiat 126 Suzuki), Roberto Catalano (Fiat 500), Salvatore Ortolano (Fiat X1/9) e Francesco Morici (Fiat Cinquecento Sporting), rispettivamente al comando tra le Autostoriche e le Moderne nella classifica provvisoria Challenge degli Emiri, dopo le tre prove sin qui disputate. Prima ad aderire tra le quote “rosa” la brontese Alice Gammeri, su Renault Clio Williams, per la RO Racing.

Ad imporsi lo scorso anno nel Città di Misilmeri è stato il veterano, presidente della Trapani Corse, Nicolò Incammisa (Radical SR4 Suzuki), davanti agli agrigentini di Sciacca Marco Segreto (Gloria B4 Suzuki) e Filippo Carlino, sul podio al volante di un’Elia Avrio St09 Suzuki.

Il 29° Autoslalom Città di Misilmeri si correrà lungo la strada provinciale 38 “Misilmeri-Belmonte Mezzagno”, per Piano Stoppa, su un segmento di gara della lunghezza di 2,990 km. “Start” all’altezza del tratto conclusivo di via Roma (arteria principale che attraversa quasi tutto il paese), in corrispondenza con l’intersezione con la via Palermo, quindi della parrocchia don Carlo Lauri. L’arrivo è invece collocato quasi 3 km più avanti, nei pressi di contrada Piano Stoppa. Qui i concorrenti arresteranno la propria marcia, in un parco chiuso ricavato a circa 350 metri dall’arrivo, a conclusione della triplice tornata cronometrata.

Sabato 5 ottobre sono in programma le operazioni preliminari del “Città di Misilmeri”, anche quest’anno nei locali e negli ampi piazzali in uso, con il Centro accrediti, all’Area Artigianale di Misilmeri, via Gaetano Pellingra, dalle 15.00 alle 19.30.

I motori delle vetture regolarmente ammesse alla sfida tra i birilli si accenderanno nel loro confronto con il cronometro domenica 6 ottobre, alle 9.00, con la prevista salita di ricognizione, cui seguiranno le tre manche competitive per la determina delle classifiche finali, sotto la direzione di gara dell’esperto e confermato lucano Carmine Capezzera. Quattordici le postazioni di rallentamento con birilli, dislocate lungo il tracciato. Il transito veicolare nella zona verrà chiuso a partire dalle 7.30 di domenica 6 ottobre. La premiazione, ad apertura del parco chiuso, sarà ospite nell’impianto sportivo comunale “Giovanni Aloisio”, in via Crispino Vicari lungo la s.p. 38, sempre in località Piano Stoppa.

Decisive le sfide al vertice nello Challenge degli Emiri (che, ricordiamo, a Misilmeri assegnerà doppio punteggio di classe), dove a prevalere dopo le tre prove disputate è il già citato misilmerese Francesco Morici, con la Fiat Cinquecento Sporting ‘griffata’ Misilmeri Racing (35 punti). A tallonarlo in graduatoria sono il giovane ragusano “nipote d’arte” Guglielmo Licitra (Renault Clio Williams, 32 punti) ed il nebroideo Giuseppe Radici (Peugeot 106 Gti 16v, con 31 punti, per i colori della RO Racing).

La speciale classifica Femminile vede momentaneamente in vetta la messinese (residente a Terme Vigliatore) Angelica Giamboi, campionessa italiana Slalom in carica, su Fiat X1/9 Dallara RO Racing (18 punti), mentre tra le Storiche prevale al momento il già citato montemaggiorese Salvatore Ortolano, alla guida della Fiat X1/9 schierata dalla Cst Sport, con 28 punti in carniere.