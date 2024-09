Droga. Spaccio nel centro storico di Palermo, 3 arresti

Arrestati tre giovani dai carabinieri del Comando provinciale di Palermo per spaccio di droga nel quartiere Sperone e alla Vucciria. Transitando in prossimità di via Padre Francesco Spoto, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi hanno arrestato in flagranza un 22enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno dapprima osservato a distanza l’indagato e, dopo aver notato la cessione dello stupefacente, sono usciti allo scoperto bloccando il pusher trovato in possesso di oltre 60 dosi tra cocaina, crack, marjuana e hashish. In un’altra operazione, nello storico quartiere della Vucciria, con il supporto dei colleghi della Stazione Centro, hanno arrestato un 35enne, di origine algerina, e un tunisino di 23 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine e, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in questa circostanza i due presunti spacciatori sono stati sorpresi dai militari nei pressi di piazza Caracciolo, subito dopo una cessione a due acquirenti. La perquisizione degli indagati ha permesso di sottoporre a sequestro oltre 22 grammi di hashish e cocaina, già suddivisa in dosi e destinata alla vendita al dettaglio, nonché denaro contante in banconote di piccolo taglio. Gli arresti sono stati convalidati. Gli acquirenti sono stati identificati e segnalati quali assuntori.