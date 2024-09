Con gli Ihta a Hydrogen Expo 2024 premiate le eccellenze del comparto

(Adnkronos) – Dare ampia visibilità (anche internazionale) e far conoscere il prezioso lavoro delle imprese che operano nella filiera tecnologica dell’idrogeno, riconoscendone professionalità, know-how, sviluppo e il ruolo strategico. È lo scopo degli IHTA – Italian Hydrogen Technology Awards, i prestigiosi premi consegnati durante la 3ª edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno organizzata da Mediapoint & Exhibitions, che si è tenuta dall’11 al 13 Settembre nei padiglioni di Piacenza Expo. Sono in tutto 38 i riconoscimenti andati alle personalità e alle aziende italiane operanti sia sul territorio nazionale che all’Estero, nonché alle filiali italiane di imprese internazionali operanti sul territorio italiano. Il premio Personalità dell’anno, settore energia, quest’anno è stato conferito ad Alberto Dossi, Presidente del Gruppo Sapio e dell’associazione H2IT. “Sono davvero soddisfatto del buon esito di questa 3ª edizione della Hydrogen Expo, e ciò alla luce dell’elevatissimo numero di visitatori qualificati (provenienti anche dall’estero) che hanno affollato il padiglione durante i 3 giorni di apertura. Il buon esito della Hydrogen Expo 2024 va, ovviamente, reciprocato con le oltre 40 Associazioni di categoria e le Istituzioni che hanno sostenuto questo evento e, ovviamente, anche con i 200 espositori che hanno partecipato a questa manifestazione, ma anche con i relatori dei 24 convegni che hanno fatto da corollario alla mostra piacentina, convegni ai quali hanno partecipato circa 1.600 delegati. Tutto ciò” conclude Fabio Potestà Direttore della Mediapoint & Exhibitions “non può che essere di buon auspicio per la quarta edizione di Hydrogen Expo (che si terrà dal 21 al 23 Maggio 2025), manifestazione alla quale hanno confermato la loro partecipazione moltissimi degli espositori dell’edizione appena conclusasi.” Quattro le macro-categorie nelle quali sono strutturati gli Ihta – Italian Hydrogen Technology Awards: – i progetti nel settore dell’idrogeno (retrofitting/riutilizzo di progetti infrastrutturali esistenti, idrogeno nei progetti di utilizzo finale, progetti integrati sull’idrogeno, progetti di produzione di idrogeno, progetti di stoccaggio dell’idrogeno, progetti di infrastrutture per l’idrogeno di nuova costruzione) realizzati – in Italia e all’Estero – a partire dal 1° Gennaio 2023 fino al 1° Agosto 2024; – l’innovazione tecnologica in tutti i campi relativi alla filiera dell’idrogeno; – l’azienda che durante l’anno precedente al concorso abbia conseguito risultati e traguardi particolarmente significativi; – le personalità che con la loro carriera professionale hanno contribuito significativamente alla crescita del settore. La lista dei premiati – che assieme alle motivazioni è disponibile sul sito https://hydrogen-expo.it/ihta/ – vede: – Progetto dell’anno ambito industriale siderurgico: DANIELI CENTRO COMBUSTION; – Progetto dell’anno ambito industriale ceramico: IRIS CERAMICA; – Azienda astro nascente: HYDROALP; – Innovazione in ambito tecnologico /produzione dell’idrogeno – Banchi di prova per celle ed elettrolizzatori: MCPHY; – Innovazione in ambito tecnologico / produzione dell’idrogeno – Tecnologie innovative: PIETRO FIORENTINI – HYTER – Innovazione in ambito tecnologico – Elettrolizzatori: ANSALDO – GREENTECH; – Innovazione in ambito tecnologico – Celle a combustibile: SOLYDERA; – Innovazione in ambito tecnologico – Componenti e materiali catalizzatori (ex-aequo): BRETON, ERRE DUE spa; – Innovazione in ambito tecnologico / componenti e materiali – Purificatori di acqua: BWT; – Innovazione in ambito tecnologico / componenti e materiali – Valvole per altissime pressioni: COAX VALVOLE ITALIA s.r.l.; – Innovazione in ambito tecnologico / componenti e materiali – Tenute e guarnizioni (ex-aequo): EFFECIEMME COMPONENTI / GITIS; – Innovazione in ambito tecnologico / componenti e materiali – Miscelatori per blend gas-idrogeno: TORMENE INDUSTRIALE; – Innovazione in ambito tecnologico / componenti e materiali – Tubi e flessibili per altissime pressioni: TRANFER OIL; – Innovazione in ambito tecnologico – Stoccaggio: GREEN ENERGY STORAGE (GES); – Innovazione in ambito tecnologico – Stazioni di rifornimento: PURE ENERGY HYDROGEN; – Innovazione in ambito applicativo / Settore trasporti – Ferroviario: SITAV; – Innovazione in ambito applicativo / Settore trasporti – Nautico da diporto: NATPOWER; – Innovazione in ambito applicativo / Settore automotive: IBC ENERGY; – Innovazione in ambito applicativo / Settore cogenerazione: JENBACHER; – Innovazione in ambito applicativo / Settore energia: MACCHI / SOFINTER; – Innovazione in ambito applicativo / Settore HVAC: GIACOMINI; – Innovazione in ambito applicativo / Settore retrofitting-riconversione: HYDROCELL; – Innovazione in ambito applicativo / Settore industriale: MAICO; – Società di servizi / Sicurezza e gestione impianti: SAIPEX; – Società di servizi / Certificazione: RINA; – Società di servizi / Formazione: CERTIFICATION CROSSING; – Società di servizi / Verifica e testing: BUREAU VERITAS; – Società di servizi / Sistemi rilevamento e droni: DRONE MASTER; – Società di servizi / Engineering & Epc: SIMPLIPHY; – Premio speciale Lady Award (ex-aequo): FRANCESCA BARONTINI / FRANCESCA COLOMBINI (ERREDUE/SOLYDERA); – Personalità dell’anno / settore industria: GIUSEPPE ROSSI (UNI); – Personalità dell’anno / settore automotive: LUCA MILANI (GERVASONI); – Personalità dell’anno / settore energia: ALBERTO DOSSI (SAPIO, H2iT); – Personalità dell’anno / settore associazioni di categoria: FRANCESCO ROLLERI. Gli Ihta – Italian Hydrogen Technology Awards torneranno in occasione della quarta edizione di Hydrogen Expo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)