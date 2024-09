Caltanissetta. WWF, emozioni e ampia partecipazione all’evento “Alla scoperta della Fastuchera”

Nell’ambito di “Urban Nature: la festa della Natura in città” – campagna nazionale di WWF Italia promossa per diffondere il valore e la cura della natura per il benessere delle persone e per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani – si è svolto a Caltanissetta l’evento “Alla scoperta della Fastuchera”, organizzato congiuntamente da WWF Sicilia Centrale, Azienda agricola La Fastuchera e FastucUP. L’evento ha registrato un grande successo e una sorprendente partecipazione di pubblico: la giornata, dedicata alla scoperta della biodiversità e del territorio dell’entroterra nisseno, ha visto come attrazione principale una delle colture più amate e pregiate – il pistacchio – che ha attirato più persone del previsto, desiderose di vivere un’esperienza immersiva nella natura. Gli organizzatori hanno accompagnato i visitatori presso l’azienda agricola in contrada Deri per un’esperienza di walking&talking. Così, decine di persone di tutte le età – famiglie, curiosi e appassionati di natura – hanno animato per tutta la mattinata il pistacchieto: una passeggiata tra gli alberi piacevole e molto apprezzata, dove esperti agricoltori hanno svelato curiosità sulla coltivazione del pistacchio e illustrato le tecniche utilizzate per ottenere frutti di altissima qualità.

Ideatore e promotore dell’evento è stato Ennio Bonfanti, Presidente del WWF nisseno: “Siamo davvero entusiasti del grande successo che l’evento ha riscosso! Vedere così tante persone riunirsi per vivere un’esperienza immersiva nella natura ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Il nostro obiettivo era quello di creare un momento in cui tutti potessero riscoprire la bellezza del territorio, della biodiversità rurale e delle sue risorse, e la risposta del pubblico ha superato ogni aspettativa”. A fare da guida tra gli alberi, i fratelli Giuseppe e Francesco Riggi – titolari dell’azienda agricola – insieme ai loro collaboratori. “La partecipazione attiva dei visitatori, l’entusiasmo e la curiosità che abbiamo visto ci dimostrano quanto sia forte il legame tra le persone e la natura, e quanto sia importante offrire loro spazi dove potersi riconnettere con essa. Ogni attività, dalla passeggiata alla degustazione, è stata pensata per creare un dialogo autentico tra tradizione, cultura e sostenibilità, e siamo felici che questo messaggio sia arrivato in modo così positivo. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri collaboratori e agli ospiti che hanno contribuito a rendere questa giornata indimenticabile.

Siamo certi che questo evento sarà solo il primo di molti appuntamenti futuri, e non vediamo l’ora di continuare a promuovere la nostra meravigliosa terra e le sue eccellenze. È nostra volontà, infatti, avviare presto un percorso di misura della biodiversità attraverso indicatori in collaborazione con istituti universitari.”, dichiara Giuseppe. Ha preso parte all’evento anche Irene Bonanno, socio Aigae e grande conoscitrice del nostro territorio. L’esperta è nota ai più per l’importanza del messaggio che, in ogni occasione, cerca di lanciare: esiste una Caltanissetta viva, bella e piena di posti nascosti che molti ci invidiano.

L’evento non è stato solo un’occasione per scoprire i processi agricoli e un territorio ancora sconosciuto ai più, ma è stata l’ennesima occasione giusta per fare rete tra le imprese limitrofe alla Fastuchera. Gli sponsor che hanno sostenuto l’evento sono stati Azienda Agricola La Tona, Azienda Agricola Arnone, Azienda Agricola Angelo Stella e Birrozza22, tutti impegnati nell’offerta dei loro prodotti durante la degustazione finale di prodotti locali le cui caratteristiche e modalità di produzione sono state illustrate dai referenti presenti. “Un sentito ringraziamento ai nostri sponsor, il cui supporto è stato fondamentale per il successo di questo evento. Grazie a voi abbiamo potuto realizzare un’esperienza esclusiva per tutti i partecipanti, valorizzando al meglio il nostro territorio e le sue risorse. Il vostro contributo non solo ci ha aiutato a crescere, ma ha anche rafforzato una rete di collaborazione che ci permette di guardare al futuro con entusiasmo e nuove opportunità. Siamo fieri di avere al nostro fianco aziende così solide, appassionate e desiderose di crescita costante.”, dichiara Mariangela Galante, CEO di FastucUP.

L’evento si è concluso con il plauso unanime dei partecipanti, che hanno apprezzato non solo l’organizzazione, ma anche l’opportunità di connettersi con la natura e approfondire la conoscenza di una risorsa così preziosa come il pistacchio. Questo evento ha dimostrato come la sinergia tra agricoltura, gastronomia e divulgazione ambientale possa creare momenti di condivisione e valorizzazione del territorio, rafforzando il legame tra la comunità locale e i suoi tesori naturali. Un appuntamento da ricordare, con la speranza che diventi una tradizione annuale per celebrare la Natura in tutte le sue forme.