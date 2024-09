Caltanissetta. Sospese terapie riabilitative del Centro diurno “Eubios” per mancanza d’acqua

CALTANISSETTA. Sono state sospese le terapie riabilitative del Centro diurno dedicato all’autismo, “Eubios”, per mancanza d’acqua. Stamattina è stato comunicato alle famiglie che pomeriggio il Centro sarebbe rimasto chiuso e con qualche probabilità anche lunedì prossimo.

Le famiglie dei bambini e bambine e dei ragazzi e ragazze si sono viste letteralmente scivolare la terra da sotto i piedi, perché comunicare la chiusura del Centro da un momento all’altro significa, per chi vive la disabilità, doversi riorganizzare e trovare alternative in tempi rapidi, per non parlare del fatto che i pazienti affetti da autismo dipendono dalla routine e dalle terapie costanti e la chiusura repentina del Centro può destrutturarli e aumentare i livelli di ansia e di stress con gravi ricadute a livello comportamentale.

Gli utenti di questi Centri dipendono, infatti, da servizi costanti per soddisfare le loro esigenze quotidiane e ricevere l’assistenza specialistica necessaria.

“ E’ inaccettabile e ingiustificabile – dice Maria Grazia Pignataro, Presidente dell’Ispedd e autismo – che possa essere chiuso un Centro diurno, convenzionato con l’Asp, per mancanza di acqua. Non voglio indagare sulle motivazioni che hanno portato a decidere per la sospensione delle terapie riabilitative, ma chiedo con fermezza a chi di competenza, a nome dell’associazione di famiglie che rappresento, che si provveda con celerità all’approvvigionamento idrico del Centro Eubios, così che lunedì prossimo possa aprire regolarmente e senza alcun rinvio”.