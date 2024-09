Caltanissetta. Disagi alla viabilità. L’ex sindaco e consigliere di minoranza Roberto Gambino: “Così non si può andare avanti”

CALTANISSETTA. Sulla delicata vicenda legata ai disagi alla viabilità dopo l’avvenuta riapertura della Galleria Caltanissetta, si registra la presa di posizione decisa e ferma dell’ex sindaco e consigliere di minoranza Roberto Gambino.

In una nota ha affermato: “Con l’apertura della galleria Caltanissetta è stata interdetta al traffico la variante di contrada Busiti che consentiva di entrare a Caltanissetta dalla galleria Sant’Elia.

Si comprendono le motivazioni di sicurezza stradale relative alla intersezione ma considerato che la via Borremans è in corso di ristrutturazione, la Città non risulta raggiungibile dallo svincolo Caltanissetta nord.

Chiediamo con forza ad Anas, di rimodulare lo svincolo di Caltanissetta sud e di collocare la segnaletica utile per incanalare il traffico in entrata alla città in maniera da evitare lunghe code sulla ex SS 640 sino al sistema di rotatorie di via Leone XIII. La nostra città ha subito i lavori della 640 per dieci lunghi anni durante i quali è rimasta isolata dal resto del mondo, adesso che finalmente i lavori volgono al termine (per fortuna) non è assolutamente tollerabile un ulteriore isolamento. Non inserisco #avanticosi perché così non si può affatto andare avanti”.