Cade dall’altalena, viene colpita alla testa: bambina di 6 anni muore

(Adnkronos) – Cade dall’altalena, viene colpita dalla giostra alla testa e muore. Una bimba di 6 anni è morta ieri sera a Villongo, in provincia di Bergamo, in un incidente avvenuto al parco giochi. Ritaj, figlia di una coppia di origine marocchina della zona, era nel parco giochi di piazza Vittorio Veneto e si stava dondolando sull’altalena per disabili quando ha perso l’equilibrio ed è caduta. Una volta a terra, è stata colpita alla testa dall’altalena: la piccola è morta poco dopo. Sull’incidente indagano i carabinieri che hanno sequestrato la giostra, mentre la salma della bimba di 6 anni è a disposizione dell’autorità giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)