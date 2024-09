Borghi digitali, fino al 27 settembre l’Open Fiber Tour fa tappa a Milena

Partirà da lunedì 23 settembre a Milena la terza tappa nel Nisseno dell’“Open Fiber Tour”, l’iniziativa che promuove i vantaggi della fibra ottica FTTH nei piccoli centri urbani. Il camper di Open Fiber sosterà in via Nazionale (angolo via Arturo Petix) fino a venerdì 27 settembre (dalle ore 9 alle 18). Saranno presenti gli operatori di Enel per promuovere la propria offerta agli utenti residenziali: chi attiverà un abbonamento ai servizi di connessione ultraveloce otterrà un buono digitale di 100 euro. Maggiori info su https://openfiber.it/tour/.

“Questa iniziativa assume ulteriore valore nell’ambito dell’alleanza sempre più stretta tra Open Fiber e gli operatori impegnati nel mercato della fibra ottica – spiega Mauro Accroglianò, Direttore Mercato Residenziale di Open Fiber -. Un percorso di intensa collaborazione commerciale che ci vede uniti anche nell’implementazione di voucher rivolti direttamente ai clienti finali. Il punto di svolta per la digitalizzazione del Paese risiede del resto nel pieno e consapevole utilizzo delle tecnologie più performanti, prima fra tutte quella Fiber-To-The-Home”.