Bentley, il 10 settembre la presentazione della nuova Flying Spur

(Adnkronos) – L'attesa sta quasi per finire: infatti alle 12,30 (ora inglese) di martedì 10 settembre verranno tolti i veli alla nuova Flying Spur, la supercar a quattro porte di Bentley, che sarà spinta dal propulsore Ultra Performance Hybrid forte di 782 CV e 1000 Nm. Una berlina Grand Touring che – spiega la casa di Crewe – non è solo la più potente e dinamica, ma anche la quattro porte più efficiente nei 105 anni di storia del marchio, con emissioni di CO2 inferiori a 40 g/km, un'autonomia elettrica di oltre 45 miglia e un'autonomia totale di oltre 500 miglia. Questo V8 plug-in da 4 litri – che ha debuttato nella Continental GT Speed – eroga circa 150 CV e 100 Nm in più rispetto al vecchio motore W12 della precedente generazione Flying Spur Speed, offrendo nelle intenzioni della casa una flessibilità sorprendente, con prestazioni accessibili degne di una supercar senza rinunciare a lusso e sostenibilità, grazie alla componente elettrica. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)