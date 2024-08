Villalba, con 2 video fanno rivivere le poesie di Vincenzo Nalbone

VILLALBA – A Villalba un gruppo di giovani fa rivivere con due video le poesie di Vincenzo Nalbone, poeta villalbese nato nel 1899 e morto nel 1983 e per diversi decenni dimenticato. Tutto è partito quando il giornalista e scrittore Jim Tatano ha scoperta la tomba del poeta morto più di 40 anni fa e sepolto nel cimitero di Villalba. Dopo aver ricostruito le fasi principali della sua vita, grazie a delle ricerche e alle informazioni della famiglia Lumia-Mingoia, parenti del poeta residenti nel comune nisseno, il giornalista le ha rese pubbliche in un suo articolo. Da lì è nata l’idea e si sono messi all’opera alcuni giovani appassionati di lettura, di video making, di musica e di cultura in generale, tutti uniti nel dare un contributo originale al loro paese. Così dopo anche la riscoperta delle pubblicazioni dell’autore, Alice Guarino, Noemi Di Caro e Giuseppe Mendola hanno letto alcuni testi, scegliendo le poesie “Fasti” e “Notte lunare”. Il passo successivo, ispirati dalle liriche selezionate, lo hanno fatto Francesco Territo e Luigi Lumia che hanno realizzato i video e i montaggi, sui quali sono state inserite le musiche scelte da Alessandra Amico e le voci fuori campo di Luciana Sorce e Annalisa Guarino che hanno letto i versi.Una volta resi pubblici nei giorni scorsi suoi social e su YouTube i due video hanno raccolto migliaia di visualizzazioni oltre ai complimenti di molti concittadini. Sono stati perfino condivisi dalla pagina Facebook del Comune di Villalba per sottolineare il talento dei giovani che hanno realizzato una cosa del tutto autentica e inedita.