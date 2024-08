Villalba, Alba sonora alla “Roccia Amorosa” domani 10 agosto

VILLALBA – Eventi all’alba del 10 agosto con i partecipanti vestiti in bianco nel piccolo comune nisseno. Un appuntamento che vede promotrice l’associazione BC Sicilia col patrocinio del Comune di Villalba. Luogo dell’evento la contrada Serre “Vanzu di la finestra”, per i residenti “la roccia di li ziti”. L’invito ai partecipanti è di raggiungere la località prima delle 5 per potere ammirare l’incantevole panorama che circonda, appunto, la roccia di li ziti.. Aspettando l’alba con le sonarità di StrepiMOSA Duo Federica Mosa (violino) e Gianni Amore (fisarmonica). Saranno presenti anche le allieve dell’Asd Incorporart Scuola di danza di Silvia Guasto che daranno un tocco magico all’evento. Scrive Rita La Monica, presidente regionale di BC Sicilia. “ Ci sono luoghi che ci chiamano e non ne conosciamo la ragione. Sono sirene ammantate di vento che profuma di origano, di timo e fiore di cappero e alla cui malìa non si può resistere. Luoghi che tramandano memorie di riti magici, arcane filastrocche, tracce di popoli antichi, mercati notturni e ghiotte truvature. Proprio lì nell’onphalos della Sicilia agraria, incastonata tra il sali e scendi d’infinite colline che si rincorrono cangianti allo scorrere delle stagioni, proprio lì al culmine di una catena di picchi discontinui si erge silenziosa la Roccia Amorosa, imponente massiccio pietroso, costituito da due blocchi divisi adiacenti, collegati da una pietra centrale, originati, forse, da antichi movimenti tellurici o dalle potenti saette di Zeus. Denominato “Vanzu di la finestra” nelle mappe catastali di Villalba, gli abitanti del luogo la nominano roccia “di li ziti”, degli innamorati forse in virtù della pietra centrale che alla maniera” di uno schiocco di bacio unisce per l’eternità, in un abbraccio appassionato, i due profili eteroantropomorfi”.