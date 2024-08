Siccità, nuovi pozzi nel Nisseno. Schifani “Fondamentali per combattere emergenza idrica”

“L’attivazione di questi nuovi pozzi rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia per contrastare l’emergenza idrica in Sicilia. La ricerca e la messa in funzione di nuove fonti idriche sono operazioni di vitale importanza per garantire la sicurezza e il benessere delle nostre comunità”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando l’attivazione di due nuovi pozzi a beneficio dei Comuni di Caltanissetta e San Cataldo. “Questo intervento – aggiunge – dimostra l’efficacia della sinergia tra le strutture regionali, i sindaci e i comuni riuniti nelle Ati e i gestori e costituisce un modello di collaborazione virtuosa di cui possiamo essere fieri. Rivolgo il mio plauso a tutti coloro che, con dedizione e professionalità, hanno contribuito al successo di questa operazione”.