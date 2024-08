SAN CATALDO. Non si ferma l’attività del Comitato per la raccolta di firme contro l’Autonomia differenziata. In particolare ci sono due nuovi appuntamenti per firmare il referendum contro l’autonomia differenziata:

– martedì 6 agosto dalle 9:30 alle 11:30 in Corso Vittorio Emanuele, zona Convento;

– giovedì 8 agosto dalle 9:30 alle 11:30 al mercato del contadino di Via Piave.