SAN CATALDO. Emergenza idrica ancora in primo piano. Il Comune ha reso noto il numero dedicato per l’emergenza idrica (mancata fornitura, pressione bassa, situazioni familiari di particolare complessità o fragilità, etc).

I cittadini telefonando avranno come interlocutore il Centro Operativo Comunale che si prenderà carico delle richieste pervenute da parte degli stessi. Il numero è 0934-588960