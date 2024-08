Pallavolo femminile B1. La Traina si rinforza con la giovanissima Sonia Caruso

Ancora una giovanissima alla corte di Eraldo Buonavita per la Traina che affronterà il prossimo campionato di B1 di pallavolo femminile. Si tratta di Sonia Caruso, classe 2005, opposto.

Cosentina di nascita è cresciuta pallavolisticamente nella sua città tra le fila della Pallavolo Taverna e del G.M. 2000, dove ha disputato i campionati giovanili ed è stata selezionata nella rappresentativa regionale. Nel 2018-19 ha fatto il suo esordio in serie C e la sua costante crescita l’ha portato nell’orbita del Volley Cutrofiano (LE), dove nel 2021/22 ha disputato il campionato di B1 vincendo simultaneamente il campionato regionale Under 18 ma non potendo disputare le finali nazionali di categoria a Verona a causa di un infortunio da cui si è ripresa brillantemente nel campionato successivo sempre a Cutrofiano.

Nella stagione appena trascorsa ha militato nel Mosaico Ravenna in serie B1. Ben dotata fisicamente, schiacciatrice potente, arriva a Caltanissetta per completare il suo percorso di crescita tecnica.