Mussomeli, iscrizione al Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile: scadenza entro il 7 settembre

MUSSOMELI – In merito all’avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’ammissione al Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile del Comune di Mussomeli l’’assessore comunale Michele Spoto ricorda a tutti I cittadini che intendono fare parte del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC) possono presentare istanza entro il 7 settembre 2024 Per maggiori dettagli clicca qui https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:b50715ce-08c1-4615-bb00-c27c2157d2e9