In Germania la Polizia uccide un sospetto aggressore con coltello

Agenti della Polizia tedesca hanno ad un sospetto aggressore armato di coltello a Recklinghausen, uccidendolo. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia della vicina Dortmund, alla quale è stata affidata per imparzialità l’indagine sulla sparatoria, il 33enne era andato in escandescenze in un palazzo e testimoni avevano riportato che era armato di coltello.

Quando gli agenti sono arrivati sul luogo, la situazione di pericolo si è sviluppata in modo tale che “come risultato è stato aperto il fuoco” contro l’uomo, secondo la dichiarazione diffusa dalla Polizia. Un portavoce della Polizia di Dortmund ha detto che al momento non è ancora possibile dire quanti agenti vi fossero e chi ha aperto il fuoco. L’incidente è avvenuto pochi giorni dopo che tre persone sono state uccise e otto ferite in un attacco con il coltello a Solingen. Ieri un altro sospetto aggressore con il coltello è stato ucciso dalla Polizia nella città di Moers. (Adnkronos)