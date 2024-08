Ferragosto, a Caltanissetta variazioni al calendario per la raccolta dei rifiuti

CALTANISSETTA. Nella giornata di giovedì 15 agosto, Dusty espleterà il servizio porta a porta, lo spazzamento sarà invece garantito limitatamente al centro storico.

Di concerto con l’amministrazione del Comune di Caltanissetta, Dusty comunica che giovedì 15 agosto, in occasione della festività di Ferragosto, sono previste alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.

Verrà regolarmente espletato il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta mentre quello di spazzamento sarà garantito limitatamente al centro storico. Saranno sospesi i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine non saranno operativi, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta.

Tutti i servizi riprenderanno con regolarità nelle giornate non festive successive a quella indicata.