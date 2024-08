Coppa Italia serie D. La Sancataldese perde 2-0 con il Siracusa: a segno Baldan e Alma

Niente da fare per la Sancataldese nel preliminare di Coppa Italia di serie D. Opposta al forte Siracusa, la squadra di mister Orazio Pidatella ha perso 2-0 incassando due gol nella prima mezzora di gioco. Un uno-due che si è rivelato fatale per le sorti dei verdeamaranto in Coppa.

Per la cronaca la gara è stata sbloccata da Baldan dopo 16 minuti di gioco, dopo di che la squadra del presidente La Cagnina ha subito la rete del raddoppio ad opera del niscemese Alma. La Sancataldese ha giocato una gara nel complesso generosa ma ha dovuto cedere il passo ad un Siracusa apparso più in palla.

Da notare che la squadra di Pidatella è stata sostenuta per 90 minuti in maniera commovente dai ragazzi del Commando Neuropatico. La Sancataldese, trovandosi di fronte una delle corazzate del girone I del campionato di serie D, ha dovuto cedere il passo ad un Siracusa contro cui i verdeamaranto hanno disputato la loro onesta partita nonostante il risultato finale, alla fine, abbia arriso alla squadra di casa.