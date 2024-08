Caltanissetta. Question Time del 5 agosto: ecco le interrogazioni presentate alla Giunta Tesauro e le risposte ricevute

Si è svolto, lunedì 5 Agosto 2024, il primo Question Time del Consiglio Comunale neoeletto.

I consiglieri comunali Armando Turturici e Carlo Vagginelli, rappresentanti di Caltanissetta Futura e Democratica, hanno presentato due interrogazioni alle quali, in aula, ha risposto l’assessore con delega all’Ambiente e Protezione civile Oscar Aiello dopo aver ricevuto la parola dal Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti.

La prima interrogazione verteva su un “Ingiustificato aumento di prezzi delle autobotti da parte dei privati sulla vendita dell’acqua” e soluzioni da adottare per fronteggiare la criticità (Protocollo n. 82600 del 17/07/2024).

“Siamo a conoscenza dell’esagerato aumento del costo dell’acqua trasportata con autobotti privati. Una notizia che, però, ci è arrivata in modo informale parlando con i cittadini o leggendo i commenti sui social network – ha spiegato l’assessore Oscar Aiello richiamando la risposta scritta già inviata in precedenza (Protocollo n. 85299 del 24/07/2024) -. Al momento nessuna denuncia formale è pervenuta al Comune di Caltanissetta. Abbiamo informato le autorità giudiziarie competenti, allegando anche la interrogazione presentata dai consiglieri Turturici e Vagginelli, affinché si possa verificare la veridicità della segnalazione e agire a tutela dei cittadini contro la presunta speculazione messa in atto su un bene di prioritaria importanza”.

L’assessore ha concluso di essere in costante contatto con le istituzioni locali e regionali competenti per cercare le soluzioni più efficaci e tempestive a supporto della popolazione. Il Comune, inoltre, già provveduto a inviare autobotti nei luoghi sensibili e nelle zone dove sono state riscontrate criticità oggettive di tipo infrastrutturale e ha già ribadito di non fermare la sua attività di ricerca di pozzi o altra risorsa idrica da poter fornire alla popolazione per fronteggiare l’emergenza.

La seconda interrogazione riguardava le “Misure per prevenire e combattere gli incendi” anche utilizzando innovazioni tecnologiche già adottate con efficacia in altri enti locali o soluzioni di straordinaria amministrazione” (Protocollo n. 84811 del 23/07/2024) alla quale l’assessore aveva già anticipato una risposta scritta (Protocollo n. 88789 del 01/08/2024).

“Anche a Caltanissetta stiamo valutando di utilizzare in futuro innovazioni tecnologiche finalizzate al controllo e prevenzione – ha spiegato l’assessore Aiello -. Ciò compatibilmente con le disponibilità economiche dell’ente comunale. Siamo in contatto con le autorità competenti e associazioni di volontari per poter creare una sinergia nelle attività di prevenzione. Il nostro obiettivo è quello di creare un organismo permanente di monitoraggio coinvolgendo tutti gli attori di comparto”.

Per rivedere la seduta vai al link: https://caltanissetta.consiglicloud.it/meetings/amFXZVIzUFdlWjQ9