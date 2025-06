Marianopoli. Il sindaco Noto su campi di grano incendiati: “Bisogna fare qualcosa, così ci facciamo solo del male… tutti”

MARIANOPOLI. E’ un grido di allarme quello che il sindaco ha inteso esprimere attraverso i social. Lo ha fatto con poche parole e con una foto raffigurante grano bruciato. Il primo cittadino rivolgendosi agli autori di quegli incendi che hanno distrutto intere distese di grano, ha sottolineato: “Sapete cosa sono quei pezzetti neri in questa foto? Guardateli bene. Sono spighe di grano…bruciato. Il lavoro di un anno per un’azienda agricola. Tutto distrutto a causa dei piromani”.

Una riflessione forte, quella del sindaco manchese, senza peli sulla lingua. “C’è bisogno di una sana riflessione culturale… e di una buona dose di prevenzione. Ieri ho calpestato grano bruciato per centinaia di metri. Troppe cose non vanno più nella convivenza sociale. Così ci facciamo solo del male… tutti! Bisogna fare qualcosa…” ha concluso il sindaco Noto, consapevole che, oggi più che mai occorre una sterzata sul piano della prevenzione, ma anche della convivenza sociale per evitare che si ripetano danni che finiscono per colpire gravemente l’economia di un Comune come Marianopoli che si basa proprio sull’agricoltura.