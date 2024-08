Caltanissetta, proficuo incontro tra l’Amministrazione e la Nissa Rugby: al lavoro per eventi nazionali al Tomaselli

La società della palla ovale è stata accolta dal sindaco Walter Tesauro ed all’assessore allo sport Salvatore Petrantoni. Nella delegazione societaria della Nissa Rugby anche il presidente regionale della FIR (Federazione Italiana Rugby) Gianni Saraceno. Da evidenziare la presenza del deputato regionale Michele Mancuso che ha voluto partecipare all’incontro per “accompagnare” la società del presidente Giuseppe Lo Celso ed incentivare la sinergia con l’Amministrazione.

Il primo cittadino e l’assessore hanno sottolineato la rilevante importanza del lavoro svolto nel sociale dalla Nissa Rugby che da oltre 16 anni opera per e nel territorio di Caltanissetta con molteplici progetti di elevata rilevanza sociale, senza però dimenticare l’impegno profuso nello sport e che sicuramente crescerà grazie allo splendido impianto polifunzionale rugby-calcio, il “M. Tomaselli” che anche nella prossima stagione sarà casa delle gare interne del 15 nisseno che parteciperà al campionato di serie C.

Andrea Lo Celso ha ribadito che per la Nissa Rugby ‘lavorare’ per la città è la mission primaria che continuerà ad essere seguita ed implementata. A margine , promettente dialogo tra l’onorevole Michele Mancuso ed il presidente Sicilia Fir Gianni Saraceno: gettate le basi per una proficua collaborazione e per rendere il “Tomaselli” ancor più casa del rugby siciliano e non solo, con una serie di eventi di respiro nazionale.