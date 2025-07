Caltanissetta. Tutela colle Sant’Anna, il M5S aderisce alla petizione popolare di Sinistra Italiana

Il M5S di Caltanissetta, attraverso una nota della referente del gruppo territoriale, Lisa Faraci, aderisce alla petizione popolare proposta da Sinistra Italiana in salvaguardia di colle Sant’Anna dopo la demolizione dell’Antenna di Ray Way. La decisione è arrivata durante la regolare assemblea svoltasi ieri, 25 luglio.

Nello specifico la petizione avanzerà tre richieste:

L’acquisizione del sito da parte del Comune a costo zero per i cittadini, mediante percorsi giuridici amministrativi già previsti per tutelare i beni di valore ambientale paesaggistico; innalzamento del grado di protezione del bosco in raccordo con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta e secondo quanto previsto dal piano paesaggistico per l’ambito di pertinenza; l’avvio di un progetto pubblico per il recupero, la valorizzazione e la fruizione collettiva del bene gestito in modo aperto e partecipato.

“L’abbattimento dell’antenna Rai Way ha destato negli abitanti di Caltanissetta grande sgomento, indignazione e commozione, vivendo l’evento come uno scippo ad un simbolo considerato identitario per la città – si legge nella nota -. Inoltre, la tutela dell’immenso parco urbano che interessa la collina Sant’Anna e che conserva ancora edifici con le apparecchiature di Marconi tuttora funzionanti, deve essere assolutamente tutelato da qualsiasi forma di speculazione – conclude la nota -. Non permetteremo a nessuno di distruggere anche quello.

Di seguito il calendario dei banchetti organizzati da Sinistra Italiana per firmare la petizione:

1) 31 luglio dinanzi al Municipio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 21.

2) 02 Agosto – Mercatino dalle ore 9 alle ore 12

3) 09 Agosto – Mercatino dalle ore 9 alle ore 12

4) 23 Agosto – Mercatino dalle ore 9 alle ore 12

5) 30 Agosto – Mercatino dalle ore 9 alle ore 12