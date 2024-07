Wimbledon, oggi primo turno con Musetti: orario e diretta tv

(Adnkronos) –

Tanta Italia a Wimbledon anche oggi, 2 luglio 2024, per la seconda giornata dello Slam londinese in diretta tv e streaming su Sky. In programma i match del primo turno, con l'avvio alle 14.30 italiane sul Campo Centrale, alle 14 sul Campo 1 e alle 12 sui campi periferici. Sul campo 7, riflettori su Lorenzo Musetti: la testa di serie numero 25, reduce dalla finale giocata al Queen's, esordisce alle 12 nel primo match contro il francese Constant Lestienne. Sul campo 18, il secondo match in programma è la prosecuzione della sfida tra Mattia Bellucci e lo statunitense Ben Shelton: Bellucci conduce 2 set a 1 contro la testa di serie numero 14. Sul campo numero 4, alle 12 Luca Nardi debutta contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry.

Sul campo numero 9, Flavio Cobolli nel terzo incontro – nel pomeriggio italiano – gioca contro l'australiano Rinky Hijikata. Parla italiano il campo numero 17. Luciano Darderi alle 12 apre contro il britannico Jan Choinski. A seguire, Lucia Bronzetti contro la canadese Leylah Fernandez. Il torneo di Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis (203) dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena (204), con le altre sfide più interessanti. In più, 6 canali dedicati, rinominati per l'occasione Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), per tutti gli altri campi. Su Sky Sport sarà l'edizione di Wimbledon più ricca e completa di sempre: saranno circa 750, infatti, le ore di programmazione live su ben 10 canali: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e i canali Sky Sport dal 252 al 257, rinominati per l'occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre a Sky Sport 4K. I 6 canali Sky Sport dal 252 al 257 saranno dedicati a tutte le altre sfide sui vari campi dell'All England Club.